  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Beşiktaş Haydi Kartal

Haydi Kartal

Beşiktaş, Konferans Ligi 2. eleme turunda 3-1’in rövanşında Arnavutluk’un Tirana ekibi ile bugün saat 21.00’de kapışacak. Hakem İngiliz Stuart Attwell.

Haydi Kartal

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında bugün Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak. Başkent Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak müsabaka 21.00'de başlayacak. İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak. Siyahbeyazlı ekip, taraftarı önünde çıktığı turun ilk maçında Tirana'yı; Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'un kaydettiği gollerle 3-1 yenmişti. Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Daniel Amartey ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

AVRUPA'DAKİ 232. KARŞILAŞMA

Beşiktaş, Avrupa'da 232. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 231 müsabakada 85 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda fileleri 302 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 347 gol gördü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA