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Favori Beşiktaş

Hollanda basını siyah-beyazlıların, transfer listesinde yer alan Ajaxlı Steven Berghuis için önde olduğunu yazdı. Yıldız on numara için geri sayıma geçildi.

Favori Beşiktaş

Dusan Tadic'i Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş, Sırp yıldızın benzerini yine Ajax'ta buldu. Sağ kanat ve on numarada görev yapabilen 31 yaşındaki Hollandalı Steven Berghuis, kulübü Ajax ile bağları koparma noktasına geldi. İki taraf da yolları ayırma konusunda kararlı. Hollanda basınından Footnews, Marc Overmars'ın Antwerp'e kazandırmak istediği yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın daha ağır bastığını yazdı. 45 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen tecrübeli solak, ülkenin en büyük takımlarından Ajax, AZ Alkmaar ve Feyenoord'da forma giydi. İngiltere'de de kısa bir Watford macerası oldu. Futbolcunun en parlak dönemi ise Feyenoord'da geçti. 199 karşılaşmada 87 gol atıp 64 asist yaptı. Son takımı Ajax'ta ise 88 karşılaşmada 23 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.

ŞENOL GÜNEŞ ONAY VERDİ

Olası bir Berghuis transferine şimdiden tam not veren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; sakatlık kâbusu yaşayan Ghezzal'ın yerinde Hollandalı yıldızı kullanmanın planlarını yapıyor.

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