Barrow için Kartal devrede

Kara Kartal, teknik direktör Şenol Güneş'in son talepleri doğrultusunda sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın gündemine, İtalya ekibi Bologna'dan ayrılması gündeme gelen Musa Barrow geldi. Bologna teknik direktörü Thiago Motta'nın satılmasını istediği Gambiyalı oyuncunun Beşiktaş'a önerildiği öğrenildi. Siyah-beyazlılar pazarlık masasına davet edildi. Beşiktaş yöneticileri, Şenol Güneş'in vereceği karara göre Barrow için bir hamle yapabilir. Bu transferin durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi. Başarılı hücum oyuncusu geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Sarı-kırmızılılar bu transferi gerçekleştiremeyince Rashica'yı kiralamıştı. Gambiyalı oyuncu, bu sezon ise Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyordu.

CHAMBERLAIN BİTTİ İDDİASI

Öte yandan İngiltere'de olan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Alex Oxlade-Chamberlain transferini bitirdiği iddia edildi. Her konuda anlaşma sağlanan İngiliz orta saha oyuncusunun son hazırlıklarını yaptıktan sonra imza için İstanbul'a gelmesinin beklendiği öğrenildi. Nikolas Pepe için ise girişimlerin sürdürüldüğü ifade edildi.