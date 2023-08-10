Bailly Kartal’a

Stoper hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş çalışmalarını tam gaz sürdürürken Manchester United forması giyen Eric Bailly ile anlaşma sağlandığı bildirildi. 3 yıllık sözleşme ve yıllık maaş konusunda anlaşma sağlanan 29 yaşındaki oyuncu Manchester United ile alacaklarına dair son bir görüşme yapacak. Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren ve 23 resmi maça çıkan Fildişili stoper bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı. Bu arada Sport24.ru sitesinde yer alan habere göre; Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova kulübü, siyah-beyazlı takımın forveti Vincent Aboubakar'ı satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ın deneyimli santrfor için Rus ekibinden 6 milyon Euro bonservis talep ettiği ifade edildi.