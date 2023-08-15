Kartal son nefeste

Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Karagümrük'ü tek golle mağlup etti: 0-1. 7. dakikada sol kanattan hareketlenen Gedson Fernandes, pasında Onur Bulut'u ceza sahası içinde topla buluşturdu. Onur'un penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Matias Dituro'da kaldı. 18'de Can Keleş'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta çıktı. 47'de Aboubakar ceza sahası içerisinde yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. 48'de Aboubakar penaltı atışında topu kaleci Dituro'ya nişanladı. 63'te Masuaku'nun sol kanattan açtığı ortada, Aboubakar kafayı vurdu. Top yan direkten oyun alanına geri döndü.

TOPU İYİ TAKİP ETTİ

85'te Masuaku'nun sol kanattan ortasında Onur topu kafayla yaya doğru indirdi. Gedson Fernandes gelişine yaptığı sert vuruşunda topu ağlara yolladı: 0-1. 90'da Fernandes'in pasıyla topla buluşan Rebic, kaleci ve savunmadan sıyrıldıktan sonra penaltı noktasına doğru çıkardı. Beşiktaşlı futbolculardan önce Semih kayarak topu uzaklaştırdı. Müsabaka 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.

YENİLER KULÜBEDE

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Daniel Amartey, Ante Rebic ve Jean Onana, Süper Lig'deki ilk maça yedek başladı. Üç oyuncu, daha önce oynanan Tirana ve Neftçi maçlarında oyuna sonradan dahil olarak görev yaparken, Onana 3, Amartey 2, Rebic ise 1 kez eleme müsabakalarında forma giydi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN KADROYA LİG AYARI

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Neftçi ile deplasmanda oynanan maçın kadrosuna göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Savunmanın göbeğinde Daniel Amartey'nin yerine Necip Uysal'a görev veren Güneş, Umut Meraş'ı kulübeye çekerek kırmızı kart cezalısı olduğu için Bakü deplasmanında oynayamayan Arthur Masuaku'yu Fatih Karagümrük karşısında görevlendirdi.