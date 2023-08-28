Kartal çift koldan

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle savunma bölgesine iki tane transfer yapmak isteyen Beşiktaş, gündemine Premier Lig ekipleri Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles ve Manchester United forması giyen Eric Bailly'i aldı. Dış basında yer alan yer alan bilgiye göre, Manchester United'dan ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper Bailly ile görüşmeler olumlu yönde sürüyor. Kartal, Newcastle United ile yollarını ayırmaya hazırlanan Lascelles'in durumunu da yakından takip ediyor. Her iki oyuncunun da kulüpleriyle birer yıllık kontratı kaldı. Siyah-beyazlılar ekonomik koşulları daha uygun olan bu oyuncuları kadrosuna katarak savunmadaki sıkıntıyı gidermeyi planlıyor. Kartal'ın bu transferleri bitirmek için Avrupa'daki transfer döneminin bitiş tarihi olan 1 Eylül'ü beklediği öğrenildi.

ONANA AYRILIYOR

Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlılara imzayı atan Onana takımdan ayrılıyor. Şenol Güneş'in beğenmediği Onana için Beşiktaş yetkilileri takım arayışlarına başladı. Kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro isteyen siyah-beyazlılar ayrıca Onana'nın oynatılma şartını istiyor. Yapılan bu transferin neden gönderildiğini anlamayan Beşiktaş taraftarları, yönetimlerini plansızlıkla suçluyor. Siyah-beyazlı ekip, Onana'yı 4.5 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.