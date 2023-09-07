Kara Kartal’da Rıdvan dönüyor

Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta öncelik savunma hattına verildi. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten yönetim deneyimli hocanın performansından memnun olmadığı Umut Meraş yerine yerli oyunculara yöneldi. Siyah-beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın geri dönmesi ve sezonu kiralık olarak geçirmesi ihtimali doğdu. 22 yaşındaki sol bekin ismi daha önce Galatasaray ile anılsa da Rıdvan Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.

İSTANBUL'A DÖNÜŞÜ AN MESELESİ

İngiliz Football Fan Cast'in haberine göre Rangers Teknik Direktörü Michael Beale sol kanada bir defans oyuncusunun transfer edilmesini istedi. Bu transfer olursa, Rıdvan'ın yeniden Beşiktaş forması giyebileceği belirtildi. Rıdvan Yılmaz, geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 16 maça çıktı ve bu karşılaşmaların 11'inde ilk 11'de yer aldı.

BEŞİKTAŞ PARK FİNALLERE ADAY

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 5 Eylül tarihinde yaptığı toplantıda daha önce UEFA'ya bildirilen stadyum listesinden Beşiktaş Park Stadyumu'nun, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar verdi. Finallerin ev sahipliğine ilişkin karar UEFA Yönetim Kurulu tarafından 2024 Mayıs ayında yapılacak toplantıda belirlenecek.