Kara Kartal’a güzel haber

Beşiktaş, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ederken sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, topla çalışmalara başladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar kondisyon ve taktik çalıştı. Antrenman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada koordinasyon, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan taktiksel ve şut uygulamalarıyla tamamlandı.

GÜNEŞ 2. KEZ DEDE OLDU

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci kez dede olmanın sevincini yaşadı. Günce-Giray Tiryaki çifti, dünyaya gelen kız bebeğe Arya Güneş ismini verdi. Konuyla ilgili Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in kızı Günce Tiryaki, bir kız bebek dünyaya getirdi. Günce-Giray Tiryaki çifti bebeklerine Arya Güneş ismini verdi. İkinci kez dede olan Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile Günce- Giray Tiryaki çiftini tebrik eder, Arya Güneş bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz" denildi.