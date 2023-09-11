Kara Kartal yakın takipte

Beşiktaş, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz, Budapeşte'ye giderek Macaristan ile Çekya arasında oynanacak hazırlık maçını takibe aldı. Bir süredir scout ekibinin takip ettiği her iki takımdan da oyuncuların Burak Yılmaz tarafından değerlendirileceği belirtildi. Burak Yılmaz'ın vereceği rapora göre siyahbeyazlılar kadrosuna bir takviye daha yapabilir.

GENEL KURUL 17 EYLÜL'DE

Bu arada Beşiktaş Kulübü, Tüzük Tadili ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 17 Eylül Pazar günü yapılacağını açıkladı. Siyahbeyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre toplantı, Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde saat 10.30'da düzenlenecek. Bugünkü toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı için 17 Eylül'de ikinci ve son kez yapılacak toplantıda çoğunluğa bakılmayacak.