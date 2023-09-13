Kara Kartal’a 10 numara aday

Beşiktaş transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. 10 numara bölgesine bir takviye yapmak isteyen siyahbeyazlılar için İtalyan basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Çıkan haberlerde Beşiktaş'ın Atalanta'nın '10 numara'sı için devrede olduğu öne sürüldü. Habere göre Kara Kartal Aleksey Miranchuk için girişimlerde bulunuyor. Geçen sezonu Torino'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki Rus oyuncu için Beşiktaş'ın istekli olduğu belirtilirken, Atalanta'nın Miranchuk için en az 12 milyon Euro istediği kaydedildi. Piyasa değeri 12 milyon Euro olan ve sağ kanat ile forvet hattında da forma giyebilen oyuncunun sözleşmesinin gelecek sezon bitecek olması Beşiktaş'ın elini güçlendirirken, oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

41 KEZ MİLLİ OLDU

Aleksey Miranchuk geçen sezon 29 lig maçında 4 gol, 6 asistlik istatistik yakalamıştı. 41 kez de ülkesi Rusya'nın milli takım formasını giyen başarılı oyuncu 6 kez fileleri havalandırdı.

GEDSON FERNANDES'İN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Portekizli futbolcunun maaşına iyileştirme yapılarak 1.2 milyon Euro'dan 1.7 milyon Euro'ya çıkarıldı. Beşiktaş formasıyla toplamda 45 resmi maça çıkan Gedson, 4 gol ve 9 asistlik performans gösterdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı A Spor canlı yayınında Gedson Fernandes için "Gönlü bizde, bizim gönlümüz onda. Ama futbolcu bu, bir gün gitmek ister. Satışı söz konusu olursa, sanıyorum Türk tarihinin en büyük satışı olacaktır. 35 milyon Euro'nun çok üstünde olur" diye konuştu.