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Haberler Beşiktaş Çebi: Hedef çifte kupa

Çebi: Hedef çifte kupa

HABER MERKEZİ
Çebi: Hedef çifte kupa
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğu hedeflediklerini belirtti. Beşiktaş Dergisi'nin eylül sayısına konuşan Çebi, "İnanıyoruz ki oluşturduğumuz bu takım sezon sonu şampiyonluğu göğüsleyecektir. Amacımız tabii ki Avrupa Konferans Ligi'nde de kupayı müzemize getirmektir." ifadelerini kullandı. Başkan Çebi, TFF Genel Kurulunda yaptığı konuşma esnasında sergilediği tavır nedeniyle TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye mektup yazdığını hatırlatarak, "TFF Başkanı, mektubuma cevaben; Türk sporunun ağabeyi, Türkiye'nin en büyük camialarından biri olan Beşiktaş hakkında herhangi bir aksi davranışta ve söylemde olmasının akıllarından bile geçmediğini, futbolumuzun asırlık çınarı camiamıza derin bir saygı beslediklerini ifade etmişlerdir." bilgisini paylaştı.
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