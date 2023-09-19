Beşiktaş'ta Trabzonspor karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin yankıları sürüyor. Siyah-beyazlı taraftarlar yaz transfer döneminden beri tepki gösterdikleri başkan Ahmet Nur Çebi'yi istifaya davet etti. Transferlerin yetersiz kalması ve geç gelmesi nedeniyle takımın rakipleri karşısında güçsüz kaldığını düşünen taraftarlar üstüne bir de ilgilendikleri isimlerin ezeli rakiplerine transfer olmasının ardından isyan bayrağı açmıştı.

Taraftarlar Beşiktaş Park'ın önünde toplanarak protestoda bulunmuştu. Önceki gün alınan mağlubiyetin ardından da sosyal medya hesaplarından Ahmet Nur Çebi'ye istifa çağrısı yapan taraftarlar, yönetim kuruluna da tepki gösterdi. Öte yandan Beşiktaş, tüm bunların etkisinde İstanbul'a gelerek perşembe günü Konferans Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda oynayacağı Club Brugge maçının hazırlıklarına başladı.

GÜNES'İN SANSI TUTMUYOR

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Trabzonspor'a karşı şansı tutmuyor. Bordo-mavili takıma karşı şuana dek 20 kez rakip olan Güneş'in çalıştırdığı takımlar 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.