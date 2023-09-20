Kartal sil baştan

Süper Lig'de geride bıraktığımız haftada Trabzonspor karşısında ağır bir yenilgi alan Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynayacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın saat 22.00'de Club Brugge'e konuk olacak siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in ilk 11'de radikal değişiklikler yapması bekleniyor. Kara Kartal'da Trabzon ile oynanan maçta kötü bir performans gösteren Onur Bulut, Ante Rebic, Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in prensi olan Cenk ve bu sezonki tüm maçlarda forma giyen Onur kararı camiada deprem etkisi yarattı. Güneş'in Onur, Necip, Rebic, Cenk ve Salih'i yedek kulübesine oturtması bekleniyor. Bu isimlerin yerine Club Brugge müsabakasında Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Daniel Amartey, Alex Oxlade Chamberlain ve Vincent Aboubakar'a görev verileceği belirtildi.

BRUGGE MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk haftasında Beşiktaş ile Belçika temsilcisi Club Brugge arasında yarın oynanacak karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Jan Breydel Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşmada Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko'nun yardımcı hakem olarak görev alacağı maçta Dzmitry Dzmitryieu ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.