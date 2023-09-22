Kara Kartal puanı kaptı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında geriye düştüğü maçta Belçika ekibi Club Brugge'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 8. dakikada Sabbe'nin sağdan ortasında Vanaken'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top direkten döndü. 11'de ceza sahasına giren Sabbe'nin şutunda, kaleci Mert topu uzaklaştırdı. 57'de Vetlesen derin oynadı, sağ kanattan De Cuyper içeri çevirdi, Thiago kale dibinden topu üstten auta attı.

MERT GEÇİT VERMEDİ

59'da Olsen penaltı noktasında müsait pozisyonda yerden vurdu, kaleci Mert gole izin vermedi. 72'de Olsen sağ kanattan ceza alanına girdi, kaleyi gördü, vurdu, Mert yine başarılı. 77'de Brugge kontratağında Olsen sağ kanattan arka direğe ortaladı, kaptan Vanaken ters köşeye topu yolladı: 1-0. 83'te Vanaken rahat pozisyonda uzak köşeye vurdu, top bir kez daha direkten döndü. 88'de Aboubakar tekte savunma arkasına sarkan Cenk'i gördü, milli oyuncu da karşı karşıya kaldığı Mignolet'i avladı ve skoru belirledi: 1-1.

GÜNEŞ'TEN 6 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-0 kaybedilen Trabzonspor karşılaşmasından tam 6 futbolcuyu yedeğe çekerken, orta sahada Demir Ege sürprizi yaşandı. Genç futbolcu Salih Uçan'ın yerine maça 11'de başladı. Kaleyi her zaman olduğu gibi milli eldiven Mert Günok'a teslim eden Güneş, defansta Necip - Colley ikilisinin yerine Amartey - Bailly'ye şans verdi. Masuaku da uzun bir aradan sonra 11'e dönerek karşılaşmadaki yerini aldı. Orta sahada Amir'in yanına Demir Ege'yi koyan tecrübeli teknik adam, hücum hattında Rachisa - Gedson - Muleka ve önlerinde (1 maç aradan sonra) Aboubakar'ı sahaya sürdü.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR TÜM BİLETLERİ TÜKETTİ

Beşiktaşlı taraftarlar Brugge maçına büyük ilgi gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar 29 bin kişilik Jan Breydel Stadyumu'nda, kendilerine ayrılan bin 500 kişilik bölümün biletlerini tamamen tüketti. Bu arada şehirde farklı ülkelerden gelen ve bilet arayan çok sayıda Türk vatandaşın olduğu da görüldü.

27 TÜRK GÖZALTINDA

Maç öncesi, 27 Türk taraftar gözaltına alındı. Beşiktaş taraftarları, maç sona erene kadar hücrede tutuldu. Belçika Polisi, taraftarların bir kısmının biletsiz olduğu için, diğer taraftarların da yasak olan Bengal havai fişekleri ve sis bombaları taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi. Öte yandan 8 yıl önce yine Jan Breydel Stadı'nda Brugge ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3'üncü tur karşılaşması öncesinde Türk taraftarlar, Belçika taraftarları ve polisi arasında büyük olaylar çıkmıştı. Bu kez güvenliği sağlama almak isteyen Belçika polisi, gün boyu şehirde ve maç öncesi statta çok yoğun güvenlik önlemleri aldı. Beşiktaşlı taraftarlar için toplanma yeri belirleyen polis, siyah beyazlıları polis koruması eşliğindeki otobüslerle stada getirdi ve iki aşamalı arama noktasından geçirdi. Aynı zamanda polis helikopterleri de sürekli olarak stadın üstünde tur atarken, onlarca atlı polis de görev yaptı.