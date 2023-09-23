Mert var dert yok

UEFA Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Beşiktaş, önceki akşam deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kalırken, maça siyah-beyazlı takımın başarılı file bekçisi Mert Günok damgasını vurdu. A Milli Takım'ın da kalesini koruyan tecrübeli isim Club Brugge karşısında adeta duvar ördü. Belçika ekibinin ataklarını yaptığı kurtarışlarla önleyen Mert, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk haftanın öne çıkan ismi olmayı başardı.

SEKİZ KURTARIŞ YAPTI

34 yaşındaki eldiven, karşılaşmayı toplamda 8 kurtarışla tamamladı. Bu sayıyla milli kaleci, Konferans Ligi grup aşamasının ilk haftasında en yüksek sayıya ulaşan isim oldu. Maçın ardından konuşan Mert Günok, şunları dedi: "Gereğini yaptık, sonuçta işimiz bu. Takım olarak çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz açıkçası. Mutlu değiliz. Galibiyetle başlamak isterdik. Ama olmadı. Bir puanla yetineceğiz."

STAT SPONSORU TÜPRAŞ OLACAK

Beşiktaş'ta stat sponsorluğu konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Bir süredir Koç Holding ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Tüpraş'ın isim sponsoru olması yönünde anlaşmaya vardı. Buna göre Beşiktaş Park'ın adı 3 seneliğine Tüpraş Stadyumu olacak. Beşiktaş'ın bu anlaşmadan senelik 7.5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.