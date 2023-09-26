Kara Kartal yara sardı

Beşiktaş, geriye düştüğü maçta Kayserispor'u 2-1 yenerek 3-0'lık ağır Trabzon yenilgisinin yaralarını sardı. Ligde 5 maçta 3 galibiyet, birer de beraberlik ve mağlubiyet alarak 10 puanla zirve takibini sürdüren siyah-beyazlılar, oynadığı oyunla ışık vermese de 3 puanı alarak taraftarını mutlu etti. Ancak alınan galibiyete rağmen yönetime tepkilerini sürdüren taraftarlar, başkan Ahmet Nur Çebi'yi de yine istifaya davet etti. Öte yandan galibiyet golünün Alex Oxlade- Chamberlain'den gelmesi teknik heyeti mutlu etti. Kartal'a sezon başında gelen İngiliz yıldız, ikinci kez 11'de başlarken oynadığı futbolla da bu kez tam not aldı.

CHAMBERLAIN SEVİNCİ

62. dakikada Salih'in asistinde şık kontrolü ve vuruşuyla takımını öne geçiren 30 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı ekibe 3 puanı getirdi. Chamberlain, 61 kez topla buluşup %85 pas isabeti sağlarken 3 kilit pas attı ve 3 de ikili mücadele kazandı. Bu arada Beşiktaş stadının isim sponsorluğu için dün Tüpraş şirketiyle resmi sözleşme imzalandı. Türkiye'nin en büyük sanayi tesisi konumundaki Tüpraş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da yönetiminde olduğu Koç Holding'e bağlı.