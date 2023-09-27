Kara Kartal seri peşinde

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında bugün Beşiktaş deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Siyah beyazlılar, zorlu deplasmandan üç puanla dönerek zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan görev yapamayacak. Maçın oynanması gereken tarihte siyah beyazlıların kadrosunda bulunmayan Tayfur Bingöl, Gökhan İnler ve Eric Bailly de forma giyemeyecek. Adana Demirspor'da ise eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Kevin Rodrigues, Stambouli ve Ertaç Özbir forma giyemeyecek. Akdeniz ekibinde Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş ise statü gereği oynayamayacak.

ABOUBAKAR YİNE TUTUK

Beşiktaş'ta Aboubakar, Süper Lig'e yine tutuk bir başlangıç yaptı. Aboubakar, Süper Lig'deki ilk 5 maçında gol yollarında istediği sonucu alamadı. Bu sezon Beşiktaş'ın yaptığı 5 lig maçında oynayan 31 yaşındaki futbolcu, fileleri sadece 1 kez havalandırabildi. Aboubakar, geçen sezonun devre arasında tekrar transfer olduğu Beşiktaş'ta, ilk 4 maçta fileleri havalandıramazken, çıktığı 5. maçta gol atmıştı. Futbolcu, 2021-22 sezonunda da görev aldığı ilk 5 maçta yine rakip fileleri bir kez havalandırabilmişti.