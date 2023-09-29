Başkanlıktan vazgeçmem!

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tüpraş ile imzalanan stat isim sponsorluğu töreninde gündemdeki soruları yanıtladı. Siyah-beyazlıların Adana Demirspor karşısında aldığı 4-2'lik mağlubiyetin yaşanmış bir yol kazası olduğunu kaydeden Çebi, "Futbolun içinde bunlar var. Birlik beraberlik içinde olursak takımımızın sezon sonu hedefe ulaşacağından şüphem yok. Ben takıma ve ekibine, hocama güveniyorum. Yaşanmış olanı bir kaza kabul edip önümüze bakalım. Ne ben Beşiktaşlılıktan bir mağlubiyet yüzünden vazgeçerim ne de Rahmi bey sponsorluktan vazgeçer" şeklinde konuştu.

Lige havlu atıldığı yakıştırmalarına katılmadığını da söyleyen Çebi, "Ligin başındayız. Önümüzde onlarca maç var. Hocama ve futbolcularıma güveniyorum. Her maçın sonucuna göre yürümeye devam edersek takım üstünde baskı oluştururuz. Sabırla beklemelerini istiyorum. Şampiyonluk hedefiyle sezon sonuna kadar yürüyeceğimi söylüyorum. Pandemide bu takımdan bir şey olmaz denirken 4 kupayı biz getirdik" dedi. Süper Lig için gündemde olan Play-Off kararını destekleyeceklerini de söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Play-Off kararı tüm kulüplerin ortak kararı olacak diye düşünüyorum. Biz oynansın deriz. O da turnuvada bir keyiftir ve gelirdir. Olursa destek veririz" derken dün Türkiye Futbol Federasyonu, böyle bir uygulamanın gündemde olmadığını açıkladı.

"SALİH VE GÜNEŞ BABA-OĞUL GİBİ"

ÇEBİ, Adana Demirspor maçının ardından Salih Uçan ve Şenol Güneş arasında yaşananlara değinerek, "Oyuncuyu itmek olarak bakmayın bu olaya. Maç bitmiş, kaybetmek acı bir şeydir. Bütün sinirler gergin, Salih'le Şenol hoca arasındaki bağı, baba-oğul ilişkisini bilseniz o hareketin sizin düşündüğünüz kadar olmadığını anlayabilirsiniz. Bir an önce oyuncularını içeri almak istiyor. Benim çok tasvip ettiğim bir şey olmasa dahi art niyet yok. Bir anlık olaylarla kimse değerlendirme yapmamalı. Uzun süreli bir olay değil. Aralarında baba oğul ilişkisi olunca onlar kendi aralarında halledeler" dedi.