Kartal’ın kabusu

Trendyol Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ve 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puanla 6. sırada yer alan Beşiktaş'a kabus çöktü. Şenol Güneş'in en kötü sezon başlangıcına imza attığı ligde Kartal, evinde 2, gurbette ise 6 puan kaybetti. Sezon başında transferlerin yetersiz ve geç yapılması nedeniyle yönetime tepki gösteren taraftarlar, alınan olumsuz sonuçların ardından seslerini yükseltti. GEDSON'DAN İYİ HABER GELDİ

Tüm bunların yanı sıra İstanbul temsilcisi, sakatlık kabusuyla da karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlılarda Adana Demirspor maçında sakatlanan Mert Günok'un tedavisine devam edilirken, yarın oynanacak Konyaspor maçında kaleyi Ersin Destanoğlu koruyacak. Mert dışında tedavisi devam eden Rebic'in de Konya kafilesine dahil edilmeyeceği öne sürüldü. Kartal'a Gedson Fernandes'den iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan yıldız futbolcu, görev verilmesi halinde Konya'da sahaya çıkabilecek.