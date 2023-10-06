Son dakika: Beşiktaş’ta Şenol Güneş istifa etti

Beşiktaş Kulübü'nde tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş, görevinden ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklama, "Şenol Güneş'e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Dün akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2'nci maçında 2-0 öne geçtiği karşılaşmada İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi resmen kapandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Şenol Güneş'e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."