Beşiktaş kaynıyor

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde önceki akşam İsviçre ekibi Lugano karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen son 10 dakikada yediği gollerle 3-2 mağlup olmasının ardından kulüpte kazan kaynıyor. Taraftarların büyük tepkisinin ardından olağanüstü toplanan siyah-beyazlı yönetim, 4 saatlik toplantı sonrası radikal değişikliğe gitti. Kara Kartal'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, yönetime istifasını sunarken yönetim de olağanüstü genel kurul kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden teknik direktörümüz Şenol Güneş, görevinden ayrılmıştır" denildi. Yönetim ayrıca genel kurul kararı aldığını duyururken" Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir" ifadelerini kullandı. Çebi'nin, olağanüstü kongrede yönetim kurulunu güçlendirerek başkanlığa aday olması ve güven tazelemesi bekleniyor. Çebi'nin aday olmaması durumunda ise Emre Kocadağ, mevcut yönetimin devamı için aday olacak.

RIZA ÇALIMBAY GÖREVE ÇOK YAKIN

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in görevinden istifa etmesinin ardından teknik adam arayışları ile ilgili ilk iddia da ortaya atıldı. Kara Kartal'ın efsane oyuncularından ve eski çalıştırıcılarından Rıza Çalımbay'ın listenin ilk sırasında olduğu konuşuluyor. Rıza Çalımbay, konuyla ilgili açıklamasında "Bana gelen teklif yok. Ancak teklif gelirse her zaman göreve hazırız." açıklamasını yaptı. 26 yıllık futbol yaşantısının tamamını siyah beyazlı formayla geçiren Çalımbay, daha önce 2005 yılında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

İLK BAŞKAN ADAYI HASAN ARAT OLDU

Beşiktaş'ta aralık ayının başında yapılması düşünülen olağanüstü genel kurul için ilk aday Hasan Arat oldu. Hasan Arat, dün "Çıktığımız yol artık tüm Beşiktaşlıların yoludur." açıklamasını yaptı.

GEÇİCİ GÖREV BURAK YILMAZ'IN

Beşiktaş'ta Şenol Güneş sonrası takımın sorumluluğu Burak Yılmaz'a verildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, İstanbul maçı hazırlıklarına, Burak Yılmaz'ın yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı" denildi.