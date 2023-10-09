Kartal moral buldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. 6. dakikada Salih Uçan'ın pasıyla kontrol ettiği topu şık bir şekilde önüne alan Aboubakar, ceza sahası içi sağ çaprazdan dönerek yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 58'de Beşiktaş'ın elle oynama gerekçesiyle kazandığı penaltı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yaptığı VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

VAR SÜREKLİ DEVREDEYDİ

76.'da Beşiktaş'ın attığı gol, VAR incelemesinin ardından Onur Bulut'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı. 87'de xeza sahası içinde Muammer Sarıkaya ile girdiği ikili mücadelede Cenk Tosun'un yerde kalması üzerine hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararı verdi. 90. dakikada topun başına geçen Ghezzal, skoru belirledi: 2-0.

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Kale arkası tribünde başlayan 'Yönetim istifa' tezahüratlarının ardından stadyum hoparlörlerinde çalan müzik sesinin açılması dikkatlerden kaçmadı.

OYUNCULARA ISLIK ABOUBAKAR'A ALKIŞ

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş kadrosu açıklanırken, taraftarlar oyuncuları ıslıklarla protesto etti. Siyahbeyazlı ekibin ilk 11'i anons edilirken stadyumda alkışlar değil, ıslıklar yükseldi. İlk 11'de yer alan oyunculardan sadece Aboubakar'ın ismi anons edilirken taraftarlar alkışlarla destek oldu. Maç öncesi ısınma sırasında da tribünlere çağrılan tek isim yine Kamerunlu golcü oldu.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK ŞOKU

Beşiktaş, İstanbulspor maçında iki sakat verdi. Mücadelenin 30. dakikasında Bailly sakatlandı. Oyuna devam edemeyen yıldız stoper yerini Necip Uysal'a bıraktı. Karşılaşmanın 68. dakikasında ise Salih Uçan, sol üst arka adalesinden sakatlık yaşadı ve oyunu yarıda bıraktı. Milli oyuncu yerine Demir Ege girdi.

TARAFTAR SIRTINI DÖNDÜ

Siyah-beyazlı taraftarlar, istanbulspor maçının ilk 5 dakikasını tezahürat yapmadan geçirdi. beşiktaş taraftarları, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla istanbulsları, por maçının ilk 5 dakikasında tezahürat yapmama kararı almıştı. karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte tribünler sessizliğe büründü. taraftarlar, ilk dakikalarda sahaya sırtlarını dönerek takıma tepki gösterdiler. öte yandan karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı futbolcular alkışlarla taraftarlara doğru yönelirken, tribünlerden ıslıklarla protesto edildi. taraftarlar mücadele öncesinde 'o forma kutsaldır, nasip olmaz herkese' şeklinde bir süre tempo tuttu.