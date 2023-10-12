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Haberler Beşiktaş Baskan Çebi karar veremedi

Baskan Çebi karar veremedi

HABER MERKEZİ
Baskan Çebi karar veremedi
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alınan Beşiktaş'ta mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin aday olup olmama konusundaki kararsızlığı sürüyor. Yakın çevresinin seçime girmemesini istediği Ahmet Nur Çebi, yeni bir yönetim listesiyle yarışta yer almaktan yana. Ahmet Nur Çebi'nin, birkaç gün içinde kararını verip, bunu da basın toplantısıyla duyurması bekleniyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lugano'ya 3-2 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrılmış, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu da seçim kararı almıştı. Ayrıca kulüpte seçim tarihi de henüz net değil. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı, resmi siteden 'En geç aralık ayının başı' olarak ilan edilmişti. Bu çerçevede genel kurul için öncelikli düşünülen tarih de yine aralık ayının ilk haftası.
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