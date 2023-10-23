Kartal ağır yaralı

Derbide Galatasaray'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta kötü gidiş devam ediyor. Şenol Güneş'in istifasının ardından takımın başına geçici olarak Burak Yılmaz, ilk derbisinden mağlubiyetle ayrılırken, Fenerbahçe ile 11, Galatasaray ile de oluşan 9 puanlık fark, camiayı karamsarlığa itti. Teknik sorumlu Burak Yılmaz bu farkın kapanabileceğini söylese de siyah-beyazlıların yönetiminin ve teknik direktörünün olmaması ve kadronun da kötü olması taraftarda umutsuzluğa neden oldu. Hedefini Avrupa'da ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başarı yakalamak olarak belirleyen Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3. haftasında 26 Ekim Perşembe günü Norveç ekibi Bodo/Glimt ile yapacağı maçın hazırlıklarına da ara vermeden başladı. Siyah-beyazlıların gruptan çıkma adına bu maçı mutlak kazanması gerekiyor.

SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı alan siyah-beyazlılarda seçim tarihinin belli olduğu iddia edildi. Kartal'ın 19-26 Kasım tarihleri arasında olağanüstü seçim kongresi kararı aldığı belirtildi. Son anda bir değişiklik olmadığı takdirde ise resmi açıklamanın hafta içi yapılacağı ifade edildi. Beşiktaş, geçtiğimiz haftalarda seçimin mayıs ayına erteleneceği yönünde çıkan haberleri yalanlamıştı.