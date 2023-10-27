Kartal darmaduman

UEFA Konferans Ligi D Grubu 3. maçında Beşiktaş, deplasmanda Norveç ekibi Bodo/ Glimt'e mağlup olarak işi zora soktu: 3-1. 14. dakikada Necip'in ortasında Chamberlain'in ceza yayı içinde indirdiği topla buluşan Aboubakar'ın sert şutunda kaleci Halkin gole izin vermedi. 25'te sol kanattan Masuaku'nun ortasında kale önünde Aboubakar'ın kafa vuruşunda kaleci Halkin topu kurtardı. 28'de sol kanattan Pellegrino'nun pasında ceza sahası dışından Sorli'nin şutu kaleci Mert'ten döndü. Dönen topu Gronbaek tamamladı: 1-0.

RASHICA DİREĞE TAKILDI

51'de Rashica topla kaleye sokulup şutunu çekti, meşin yuvarlak direkte patladı. 54'te Pellegrino'nun kaleci Mert'i geçip çektiği şut direkten döndü. Seken topta Moumbagna'nın vuruşunu Necip çizgiden çıkardı. 58'de Gronbaek'in pasında Moumbagna'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0. 63'te defansın arkasına sarkan Zugelj karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderdi. Ancak gol VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 87'de Pellegrino'nun şutunda kaleci Mert'in çeldiği topu önünde bulan Saltnes fileleri havalandırdı: 3-0. 90+1'de Hadziahmetovic'in ortasında Moe kendi kalesine attığı golle skoru belirledi: 3-1.

PFDK'DAN KARTAL'A DEV CEZA VERİLDİ

PFDK, Beşiktaş Kulübüne, Galatasaray ile oynanan lig maçında takım halinde sportmenliğe aykırı hareket, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat, taraftarlarının neden olduğu saha olayları, Beşiktaş AŞ'nin hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle toplam 1 milyon 64 bin lira para cezası verdi. Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı da hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 200 bin lira para cezası aldı.

BURAK YILMAZ'DAN KADROYA AVRUPA AYARI

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz, Galatasaray ile oynanan derbi maçın kadrosuna göre 5 değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Daniel Amartey'in yerine Necip Uysal'ı görevlendiren Yılmaz, Lugano maçında kırmızı kart gören Valentin Rosier'in yokluğunda Onur Bulut'u görevlendirdi. Bakhtiyar Zaynutdinov, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes'i kenara alan Yılmaz, üç oyuncunun yerine Arthur Masuaku, Jean Onana ve Alex Oxlade- Chamberlain'e forma verdi.

TARAFTARLAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımı Bodo deplasmanında yalnız bırakmadı. Yaklaşık 200 siyah-beyazlı futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarına destek oldu. Bodo Glimt taraftarı ise 8 bin kişilik stadın tamamını doldururken, oyuncuların ismin anons edildiği sırada havai fişek gösterisi yapıldı. Beşiktaşlı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümde takımlarına büyük bir destek verdi. Maç öncesi takımı tribünlere çağıran taraftarlar futbolcuları alkışlarla motive etti. Siyah-beyazlılar, müsabaka sonucunda büyük üzüntü yaşadı.