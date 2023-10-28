Süper Lig'de zirvenin 11 puan gerisine düşen ve önceki günde UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda Bodo/Glimt deplasmanında aldığı yenilgiyle 1 puanla son sıraya inen Beşiktaş'ta isyan çıktı. Rakibi karşısında sahadan 3-1 yenik ayrılan ve gruptan çıkma şansını mucizelere bırakan Kartal'ın oynadığı oyun büyük tepki gördü. Bodo/Glimt maçındaki futbol Norveç'e kadar giden taraftarları çileden çıkardı. Bir grup siyah-beyazlı taraftar Beşiktaş kafilesinin Bodo kentinde konakladığı oteli bastı. Öfkeli kalabalık Burak Yılmaz ve futbolcuların lobiye gelmelerini yoksa otelden ayrılmayacaklarını söyledi. Bunun üzerine teknik sorumlu Burak Yılmaz aşağı inerek taraftarları dinledi ve oynanan kötü futbol ve alınan netice nedeniyle af diledi.

"NE DESENİZ HAKLISINIZ"

Yılmaz'ın taraftarlarla konuştuğu video görüntüleri sosyal medyada düşerken genç teknik adam, "Haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Çocuklar 6 saat yol gidecek, onlar gitsin. Ne deseniz haklısınız. Rica ediyorum sakin olun, polis var. İyi olacağız" sözleriyle taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Norveç polisi Türk taraftarları dağıtmak için hazır beklerken araya giren Burak Yılmaz ve yöneticiler olayları yatıştırdı.