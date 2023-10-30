Eksik Kartal Antep’e karşı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, bugün Gaziantep FK'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kartal'da Mert Günok, kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Amartey, Eric Bailly, Omar Colley, Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl'ün ise sakatlıkları bulunuyor. Sakatlığını atlatan Salih Uçan ise forma giyebilecek. Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç ise uzun süreli sakatlıkları gerekçesiyle kadroda yer alamayacak. Beşiktaş, Gaziantep FK ile 9. kez karşılaşacak. Kartal, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 8 maçta 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı.

ŞOK ÜSTÜNE ŞOK

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın ardından şimdi de Rosier şoku yaşanıyor. Karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle önceki geceyi hastanede geçiren Aboubakar'dan sonra Valentin Rosier'in de yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Gaziantep FK mücadelesinde oynayamayacak. Siyahbeyazlılarda savunmada Necip ve Onur dışında oynayabilecek bir oyuncu kalmazken, Burak Yılmaz'ın nasıl bir tercih yapacağı merak konusu oldu.