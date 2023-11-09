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Haberler Beşiktaş Avrupa gecesi

Avrupa gecesi

Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimiz F.Bahçe ve Beşiktaş kritik maçlara çıkıyor.

HABER MERKEZİ
Avrupa gecesi

UEFA Konferans Ligi'ndeki iki temsilcimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe bugün kritik maçlara çıkıyor. Beşiktaş, D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Günün diğer maçında ise H Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Ludogorets Razgrad'a konuk olacak. Huvepharma Arena'da oynanacak müsabaka saat 23.00'te başlayacak. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TFF Etik Kurulunun sorularını yanıtladı. Koç, A.Demirspor ile oynanan maçtaki VAR görüntüsünün kendisine gönderilmediğini belirtirken, Türk futbolunun yapısal problemlerinin çözümü için Etik Kurulunun önemli bir rolü olduğunu vurguladı.

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