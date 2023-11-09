  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Beşiktaş Son dakika... Beşiktaş sahasında Bodo Glimt'e 2-1 yenildi

Son dakika... Beşiktaş sahasında Bodo Glimt'e 2-1 yenildi

Son dakika... UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. haftasında Beşiktaş sahasında Bodo Glimt ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar müsabakadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

AA
Son dakika... Beşiktaş sahasında Bodo Glimt’e 2-1 yenildi

Son dakika... UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.

49. dakikada Bodo/Glimt ikinci golü buldu. Pellegrino'nun ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Moumbagna, yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

56. dakikada Muleka'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü.

64. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Rebic'in pasıyla topla buluşan Tayfur Bingöl'ün ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Bodo/Glimt karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA