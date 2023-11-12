Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay, basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş'a tekrar geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Çalımbay, "Takımın durumu şu anda pek iç açıcı değil. Amacımız, bunu iyi analiz edip sorunları bulmak. Bu krizi iyi bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Alınan oyuncular iyi isimler. Gelen arkadaşlar biraz daha hazır gelseydi bu takım bambaşka olurdu" diye konuştu. Çalımbay, yapmaları gereken ilk şeyin ise taraftarın tekrar güvenini kazanmak olduğunu vurguladı.

BAŞKAN ADAYLARI ARADI

Çalımbay, "Taraftarı kazanmamız gerekiyor. Başakşehir maçında sırf taraftar için oynamamız gerekiyor. Onlar çok kırıldı. Taraftara galibiyet lazım. Onlar olmazsa bizim bu kaostan çıkmamız mümkün değil" dedi. Başakşehir maçını iyi bir şekilde geçmeleri durumunda önlerinin açık olduğuna inandığını aktaran Rıza Çalımbay, "Sabahtan beri dosya önümde. Takımı yazıyorum. Sakat çok, sıkıntılı olanlar çok. Sakat olan oyuncuyu oynatmayacağız. En kritik maç, Başakşehir maçı" ifadelerini kullandı. Göreve daha önce gelseydi farklı bir konumda olabileceklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Benden önce gelen arkadaşlardan daha zor bir durumdayım. Keşke daha önce gelebilseydim. Daha farklı şeyler olurdu. Avrupa Ligi'nde de gruplardan çıkabilirdik. " şeklinde konuştu. Beşiktaş başkanlığına aday olan isimlerin kendisini aradığını belirten Çalımbay, ne kadar görevde kalacağını düşünmediğini belirtti.