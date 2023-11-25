Kara Kartal’a müjdeli haber

Yeni hocası Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'deki Başakşehir mücadelesini Muleka'nın golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş, galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor. Milli aradan sonra sakatlıkları bulunan futbolcuların da takıma dönemiyle Kartal, adeta kanatlanmayı hedefliyor. 6 yıldızının sahaya dönmesi beklenen Beşiktaş'ta sadece iki futbolcunun takımdan ayrı kalması bekleniyor.

İKİ İSİM SAKAT

Sağlık ekibinden gelen son bilgilere göre; Aboubakar, Cenk, Masuaku, Colley, Bakhtiyor ve Ghezzal tamamen iyileşti. 6 futbolcunun tamamı forma verilmesi halinde Samsunspor karşısında sahada olacak. Öte yandan Kara Kartal'da sakatlığı bulunan yalnızca iki isim kaldı. Bailly ve Milot Rashica, halen çalışmalara başlayamadı. İki oyuncunun da gelecek haftaya kadar hazır olma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu öğrenildi.