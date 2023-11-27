Kartal pençesi

Trendyol Süper Lig'de milli ara öncesi Başakşehir'i mağlup eden Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'u da yenerek ikide iki yaptı: 1-2. 2. dakikada Onur'un soldan ortasında ceza sahası içinde Soner'in ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. Gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. 17'de kazanılan penaltıda topun başına geçen Cenk Tosun'un vuruşunda kaleci Okan meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu Cenk ağlara gönderdi: 0-1. 18'de ceza sahası içine giren Holse'nin altıpas üzerinden vuruşunda kaleci Mert meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı. 23'te Zeki'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Drongelen'in kafa vuruşunda kaleci Mert son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. 25'te sol taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde Marius'un vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

COLLEY SKORU BELİRLEDİ

48'de Holse'nin pasında Zeki'nin şutu üstten auta çıktı. 57'de Emre'den topu kapmak isteyen Necip'in ters vuruşu kaleci Mert'i de geçti ve az farkla yandan auta çıktı. 76'da Ntcham'ın şutunda savunmadan seken topu Muhammed ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 84'te Hadziahmetovic korneri kullandı, Colley'in kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkardı. Seken topu Gedson içeri çevirdi, Colley ağları havalandırdı: 1-2. Maç 2-1 sona erdi.

ÇALIMBAY'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son oynadıkları Başakşehir müsabakasına göre kadroda 5 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Amartey, Zaynutdinov'un yanı sıra Tayfur Bingöl ve cezası bulunan Ante Rebic'e forma vermedi. Çalımbay, bu futbolcuların yerine Masuaku, Onur Bulut, Chamberlain, Cent Tosun ve Colley'e ilk 11'de forma şansı verdi.

SAMSUN'DAN ANLAMLI HAREKET

Samsunspor, geçen sezon başında kadına yönelik şiddete karşı bir farkındalık kampanyası yürütmeye başlamıştı. Ev sahibi ekip, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Beşiktaş karşısına bu maça özel hazırlanan mor formayla çıktı.