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Haberler Beşiktaş Kartal’da Çalımbay etkisi

Kartal’da Çalımbay etkisi

HABER MERKEZİ
Kartal’da Çalımbay etkisi
Trendyol Süper Lig'in ilk 11 haftasında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, efsane oyuncularından Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından yükselişe geçti. Siyah-beyazlılar, 18 yıl sonra ikinci kez teknik direktörlük koltuğuna oturan Çalımbay yönetiminde çıktığı 2 maçtan da galip ayrıldı. İlk maçta Başakşehir'i yenen ardından Samsunspor'u 2-1 yenen Kara Kartal deplasmanda 56 gün sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Rıza Çalımbay, takımın başında çıktığı 2 maçı kazanarak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yerini de sağlamlaştırdı. Deneyimli teknik adam, Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylarının ilk tercihi konumunda bulunuyor.
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