Kartal’da Çalımbay etkisi

Trendyol Süper Lig'in ilk 11 haftasında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, efsane oyuncularından Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından yükselişe geçti. Siyah-beyazlılar, 18 yıl sonra ikinci kez teknik direktörlük koltuğuna oturan Çalımbay yönetiminde çıktığı 2 maçtan da galip ayrıldı. İlk maçta Başakşehir'i yenen ardından Samsunspor'u 2-1 yenen Kara Kartal deplasmanda 56 gün sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Rıza Çalımbay, takımın başında çıktığı 2 maçı kazanarak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yerini de sağlamlaştırdı. Deneyimli teknik adam, Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylarının ilk tercihi konumunda bulunuyor.