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Haberler Beşiktaş Kartal’da Arat kolları sıvadı

Kartal’da Arat kolları sıvadı

Hasan Arat; Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ile birlikte çalışmalarına başlıyor.

HABER MERKEZİ
Kartal’da Arat kolları sıvadı
Beşiktaş'ta Hasan Arat, Serdal Adalı'ya karşı seçimi farkla kazanarak zaferini ilan ederken, çalışmalarına ara vermeden başlayacak. Arat, yönetiminde futboldan ve iletişimden sorumlu yönetici olarak yer alan Feyyaz Uçar ve futbol direktörü Samet Aybaba ile birlikte tüm konulara el atacak. Yeni yönetimin yapacağı ilk iş futbol takımını ayağa kaldırmak olacak. Ardından ocak ayı transferi için düğmeye basacak. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın önce teknik direktör Rıza Çalımbay'la bir araya gelmeyi kararlaştırdıkları belirtildi. Görüşmede takımın durumu ele alınacak ve en önemlisi de Çalımbay'dan sık sık futbolculardan şikayet etmemesi istenecek. Daha sonra futbolcularla da toplantı yapılacağı, bazı futbolcuların isteksizliklerinin sorgulanacağı öğrenildi. Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi oyuncuların moralleri düzeltilecek ve galibiyet için prim müjdesi verilecek.
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