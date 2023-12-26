Kartal çok mutlu

Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'u mağlup ederek araya mutlu girdi: . 1. dakikada Onur Bulut'un pasında sağdan ceza alanı içerisine sokulan Muleka'nın vuruşunda top dışarıya gitti. 2'de Salih'in ara pasında topla buluşan Muleka'nın vuruşunu kaleci Erce ayaklarıyla uzaklaştırdı. 13'te Masuaku'nun sol kanattan ortasında Muleka'nın kafa vuruşunu kaleci Erce ayaklarıyla kornere çeldi. 21'de Strandberg'in kale önündeki vuruşunda Masuaku'ya çarpan top direkten dışarıya çıktı. 38'de Hadziahmetovic'in pasında kale önünde topla buluşan Semih Kılıçsoy meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

SON SÖZÜ HODZİC SÖYLEDİ

50'de Fernandes'in sol kanattan ortasında Dadaşov bekletmeden vurdu, top yandan oyun alanını terk etti. 52'de çalımlarla ceza sahasına giren Rashica şutunu çekti, Kerim son anda hamle yaparak topu kornere yolladı ve mutlak golü önledi. 53'te Hadziahmetovic korner atışını kullandı, iyi yükselen Colley'in kafa vuruşu yan direğe çarpıp ağlarla buluştu: 0-2. 80'de Beşiktaş savunmasında Amartey'in hatasında araya giren Hodzic bekletmeden yaptığı vuruşla farkı bire indirdi: 1-2. Maç 2-1 sona erdi.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş, geçen hafta Corendon Alanyaspor ile yaptığı maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Ligde 3 haftadır kazanamayan ve 26 puan toplayan Beşiktaş'ta, Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenilen kadrodaki Cenk Tosun yedeğe çekildi, sakatlanan Alex-Oxlade Chamberlain ise forma giyemedi. Bu oyuncuların yerine ilk 11'de Bakhtiyor Zaynutdinov ve Milot Rashica forma giydi.