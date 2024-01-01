Kartal geri sayıma geçti

Teknik adam arayışlarına devam eden Beşiktaş yönetimi, 57 yaşındaki Fransız teknik direktör Bruno Genesio'nun isminde karar kaldı. Genesio ile görüşmeleri bizzat ikinci başkan Hüseyin Yücel'in yürüteceği ifade edilirken, Monaco'ya giden Yücel'in, Genesio'yu da alarak Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın, yönetimin 1.5+1 senelik teklifini kabul ederken, siyah-beyazlılardan senelik 3 milyon Euro alacağı öğrenildi. Teknik direktörlük kariyerine Lyon'da başlayan Genesio sonrasında Çin ekibi Beijing Guoan'da görev yaptı.