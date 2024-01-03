Kartal’da hedef Torres

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışlarında sona gelinirken bir yandan da devre arası için transfer çalışmalar sürüyor. Orta sahada Alex Oxlade-Chamberlain'in sakatlığı sonrasında o bölgeye takviye yapmak isteyen siyahbeyazlılar, gözünü İspanya'ya çevirdi. İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla forması giyen Oliver Torres'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bu transfer için yoğun çalışma içerisinde.

ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI

Sözleşmesi 2024 yazında sona erecek 29 yaşındaki orta saha için Beşiktaş'ta transferin tamamlanması için yeni teknik direktörün de onayı beklenilecek. Kariyerinde daha önce; Atletico Madrid, Villareal ve Porto gibi önemli kulüplerin formasını giyen Torres, Sevilla'ya 2019 yılında Porto'dan 11 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Bu sezon Sevilla formasıyla 20 resmi maçta süre bulan Oliver Torres bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

BEŞİKTAŞ'A ONANA MÜJDESİ

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Fransa'nın Lens takımından 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Jean Onana'nın kiralık olarak gönderileceği ileri sürüldü. 23 yaşındaki futbolcu için ödenen parayı kurtarmak isteyen siyah beyazlılar, Onana'yı en azında kiralık gönderip oynamasını sağlamak istiyor ve bu şekilde performansının düzelmesini umuyor. Fransa Ligue 2'de mücadele eden eski kulübü Bordeaux ve Saint Etienne'in Jean Onana ile ilgilendiği iddia edildi. Genç futbolcunun da kariyerine Fransa'da devam etmek istediği ve görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.