Kara kartal uçuşa geçti

Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile anlaşarak teknik direktör sorununu çözümleyen Beşiktaş, transferde de gaza bastı. Siyah-beyazlı ekibin öncelikli hedefinin 10 numara transferi olduğu ve Trabzonspor ile yıldızı parlayan Yunan oyuncu Bakasetas'ın transferini bitirmeye uğraştığı öğrenildi. Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve yenilemeye de yanaşmayan Bakasetas için Trabzonspor ile pazarlıklara başladı.

BONSERVİS GÖRÜŞMESİ

Başkanlar düzeyinde başlayan pazarlıklarda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, 1.5 milyon Euro bonservis bedeli istediği gelen haberler arasında. Beşiktaş'ın ise 500 bin euro civarında bir bonservis ödemeyi düşündüğü de öğrenildi. Bakasetas'ın da bu transfere sıcak baktığı Yunan yıldızın, 2 milyon euro civarında bir maaş talebinin olduğu ancak bu rakamın aşağı düşebileceği de kaydedildi.

EKİBİYLE GELİYOR

Öte yandan Giovanni van Bronckhorst'un ekibinde olmasını istediği Jean Paul van Gastel için de önemli mesafe alındığı iddia edildi. Giovanni van Bronckhorst'un ekibinde ayrıca yardımcı antrenörler Roy Makaay, ve Denny Landzaat'ın da olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ EVİNDE KASIMPAŞA ÖNÜNDE

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş'ta 7 futbolcu Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Chamberlain ve Umut Meraş'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer alamayacak. Aboubakar, Rosier ve Jean Onana da kadro dışı bırakılmıştı. Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası henüz yeni bir teknik direktörle sözleşme imzalamayan Beşiktaş'ta takımın başında U19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe olacak.