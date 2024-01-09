Santos etkisi

Bu sezon çok sayıda sıkıntıyla boğuşan Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği Portekizli Fernando Santos'un açıklanmasıyla son buldu. Dünyaca ünlü teknik adam dün İstanbul'a gelirken, siyah-beyazlılarda gözler hemen transfere döndü. Bugün saat12.00'de imza atacak olan 69 yaşındaki teknik adam pek çok dünya yıldızı ile çalıştı. Bu isimler arasında Polonya Milli Takımı'nın başındayken çalıştığı Robert Lewandowski de geliyor.

LEWANDOWSKI BOMBASI

Hasan Arat daha başkan seçilmeden önce Beko'nun sponsorluğu sayesinde Rahmi Koç'un da araya girmesiyle Barcelona Başkanı Joan Laporta ile bir araya gelmişti. O görüşmede Lewandowski adının konuşulduğu iddia edilmişti. Yıldız forvet ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Bu isimlerden biri Polonya Milli Takımı'nın başındayken asla vazgeçmediği Southampton'da forma giyen Jan Bednarek. 27 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında.

YILDIZLAR KONUŞULUYOR

Ön libero için geçen sezon başında F.Bahçe ve G.Saray'ın da gündeme aldığı William Carvalho konuşuluyor. Hücum bölgesine ise Braga'nın kaptanlığını yapan Ricardo Horta'nın adı geçiyor. Ancak Portekizli oyuncu bu sezon çok formda. 29 yaşındaki yıldızın yanı sıra, Wolfsurg'da forma şansı bulamayan Jacub Kaminski de gündemde. Santos'un milli takımdan öğrencisi olan 21 yaşındaki yıldızda ısrarcı olması halinde kiralama formülünün gündeme geleceği öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Jean Onana satın alma opsiyonlu olarak Marsilya'ya kiralandı.