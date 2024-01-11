Svensson Beşiktaş’ta

Teknik direktörlüğe Portekizli hoca Fernando Santos'u getiren Beşiktaş, ilk transferini sağ beke yaptı. Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'dan ayrılan İsveçli oyuncu Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Jonas Svensson'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" denildi. Kariyerine Norveç'in Verdal kulübünün altyapısında başlayan Jonas Svensson, 2008'de Levanger'e transfer oldu. Levanger'den Rosenborg'un altyapısına geçiş yapan Jonas Svensson, 2017'de Rosenborg'dan 1.7 milyon Euro'ya AZ Alkmaar'a transfer oldu. 2021'DE AZ Alkmaar'dan Adana Demirspor'a transfer olan Jonas Svensson, 6 Ocak'ta Adana Demirspor'dan ayrılmıştı. Bu arada Rize'yi 4-0 yenerek kendine gelen Kartal'da Semih Kılıçsoy rüzgarı esiyor. Rizespor ile oynadığı maçta 2 gol atan genç oyuncusu Semih, süre aldığı son üç maçta 4 gol, 1 asistlik katkı verdi.