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Haberler Beşiktaş Kartal’da yeni sayfa

Kartal’da yeni sayfa

HABER MERKEZİ
Kartal’da yeni sayfa
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar, 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 32 puanla 4. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 20 puanla düşme hattının 2 puan üstünde 15. sırada bulunuyor. Kara Kartal, teknik direktörlük görevine getirilen Fernando Santos ile ilk sınavına çıkacak. Siyah-beyazlıların bir önceki hafta deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor maçını tribünden takip eden Portekizli antrenör, Tüpraş Stadyumu'nda ilk deneyimini yaşayacak. Deplasmanlarda iyi bir performans sergileyen Beşiktaş, 3 maçtır kaybettiği iç sahadaki şanssızlığını da kırmak istiyor. Sakatlığı devam eden Chamberlain'in yanı sıra milli takımlarda bulunan Colley, Masuaku ve Amartey de Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.
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