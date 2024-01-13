Kartal’da yeni sayfa

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar, 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 32 puanla 4. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 20 puanla düşme hattının 2 puan üstünde 15. sırada bulunuyor. Kara Kartal, teknik direktörlük görevine getirilen Fernando Santos ile ilk sınavına çıkacak. Siyah-beyazlıların bir önceki hafta deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor maçını tribünden takip eden Portekizli antrenör, Tüpraş Stadyumu'nda ilk deneyimini yaşayacak. Deplasmanlarda iyi bir performans sergileyen Beşiktaş, 3 maçtır kaybettiği iç sahadaki şanssızlığını da kırmak istiyor. Sakatlığı devam eden Chamberlain'in yanı sıra milli takımlarda bulunan Colley, Masuaku ve Amartey de Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.