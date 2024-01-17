Kara kartal çok rahat

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Yeni teknik direktörü Fernando Santos ile çıkışa geçen siyahbeyazlılar, maça baskılı başladı ve pozisyonlar buldu. 11'de soldan ceza sahasına giren Rebic'in şutu savunmadan döndü. 16'da Rebic'in ortasına iyi yükselen Salih Uçan'ın kafa vuruşu kaleci Berke'den döndü. Topu önünde bulan Salih yerdeyken vuruşunu yaptı ve top ağlara gitti: 1-0. Eyüpspor ilk yarıda atağa çıkmakta zorlanırken, Beşiktaş atakları devam etti. 35. dakikada Ghezzal ceza sahası içinde Regattin'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 36'da Cenk Tosun penaltıyı gole çevirdi: 2-0. Beşiktaşlı futbolcular, gol sevincinde operasyon geçiren takım arkadaşları Amir Hadziahmetovic'in formasını açarak selam gönderdiler.

FARK DAHA DA AÇILDI

İkinci yarıda tempo düştü. 66'da Claro'nun hatalı pasında araya giren Gedson'un şutunu kaleci Berke kornere çeldi. 68'de kullanılan köşe vuruşunda Demir Ege'nin kafasından seken topa arka direkte Cenk dokundu ve fark 3'e çıktı. Milli yıldız, golden sonra asker selamı verdi. 87'de savunmanın arasına giren Tayfur, boş durumdaki Rebic'i gördü. Hırvat yıldızın plasesi savunmaya çarpan top ağlara gitti: 4-0. Kalan dakikalarda başka gol olmadı.

SANTOS'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Fernando Santos, Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendikleri son lig maçında ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Tayyip Talha, Rashica ve Semih'i yedeğe çekerken, operasyon geçiren Amir Hadziahmetovic de kadroya dahil edilmedi. Bu isimlerin yerine Necip, Demir Ege, Ghezzal ve Rebic ilk 11'de görev aldı. Ghezzal 78 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.