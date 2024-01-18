İzmirli Kartallar bir araya geldiler

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederken İzmirli Beşiktaşlılar Alsancak'ta bir araya gelerek maçı hep birlikte izledi. Kafede toplanan İzmirli Beşiktaşlılar devre arasında Cumhuriyet Bulvarında Mustaka Kemal Atatürk'ün pankartını açtı. Pankartı açtıktan sonra taraftarlar tezahüratlarda bulundu. İzmir Beşiktaşlılar Derneği Başkan Yardımcısı Efe Girişken seçim öncesinde açıklama yaptı.

Girişken, "Derneğimizin 25 Ocak'ta seçimleri olacak. Bu sene başkan adaylığımı açıkladım. 1200 üyemiz ile Beşiktaş ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz. Özellikle İzmir'de sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyoruz. Spor ile sosyal farkındalık yaratmak en büyük misyonlarımız arasında yer alıyor" dedi.