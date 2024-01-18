Kara Kartal’da Carvalho bitiyor

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve ameliyat edilen Amir Hadziahmetovic'in devreyi kapattığı açıklanmıştı. Durum böyle olunca da Fernando Santos yönetimindeki siyah-beyazlılar defansif orta saha arayışına başladı. Portekizli teknik adamın listesindeki ilk isim de vatandaşı oldu. Santos takımın başına gelmeden evvel sağ bek takviyesi yapan Kara Kartal, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'la sözleşme imzalamıştı. Şimdi ise önceliği ön liberoya veren Beşiktaş, son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis forması giyen William Carvalho'nun üzerine yoğunlaştı.

BAŞKAN DOĞRULADI

Kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan 31 yaşındaki Portekizli'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan yönetim, tecrübeli ismin kiralanması konusunda yeşil-beyazlılarla anlaşmıştı. Betis Başkanı Angel Haro da Carvalho'yla ilgili İspanya basınına konuştu. Haro, "Oyuncumuza Türkiye ve farklı ülkelerden ilgi olduğu doğru. Oyuncumuz ve teknik direktörümüzle konuşarak bir karar veririz" şeklinde konuştu. Kartal'ın transferi birkaç gün içerisinde açıklaması bekleniyor.