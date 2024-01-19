Kartal’ın sağ bek sevdası

Adana Demirspor'un serbest bıraktığı Jonas Svensson'la Fernando Santos gelmeden önce sözleşme imzalayan Beşiktaş, bir sağ bek daha transfer etmek için kolları sıvadı. İngiliz basınına göre Portekizli teknik adamın bir sağ bek daha istediği ve Arsenal'ın gözden çıkardığı Cedric Soares'le görüşmelerde bulunulduğu öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Portekizli oyuncunun teklifi kabul ettiği iddialar arasında. Bu arada Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonu 3 gol, 8 asistle tamamlayan Salih Uçan, bu sezonun henüz ilk yarısında 3 gol, 5 asiste ulaştı. Türkiye Kupası'ndaki Eyüpspor karşılaşmasında takımının ilk golünü atarak kilidi açan isim olan Salih Uçan, gösterdiği performansla öne çıkıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, son iki sezonda şu ana kadar yaptığı 19 gol katkısıyla gole en çok katkı sağlayan isim olmayı da başardı. Öte yahdan Beşiktaş, Valentin Rosier'in Nice'e satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.