Kara Kartal telafi peşinde

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bugün Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek. Son olarak deplasmanda Pendikspor'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakada telafi arayacak. Siyah-beyazlı takımda 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Adana Demirspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak. Sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de bugünkü maçta sahada olamayacak. Öte yandan Beşiktaş, sahasında oynadığı son 4 lig müsabakasının 3'ünde mağlup oldu.