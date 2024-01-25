Kartal’dan stoper atağı

Trendyol Süper Lig'de teknik direktörlük görevine Fernando Santos'u getiren Beşiktaş, ara transfer için harekete geçti. Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Sırp orta saha Nemanja Matic ile büyük ölçüde anlaştı. 35 yaşındaki deneyimli ismin transferinin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması beklenirken, savunma hattı için ise iki isim gündemde. Santos'un bu bölgeye lider özelliği olan bir savunmacı istediği öğrenilirken, siyah-beyazlıların gündemindeki ilk ismin Yerry Mina olduğu kaydedildi. Fiorentina'da fazla forma şansı bulamayan ve Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli stoper de bu transfere sıcak bakıyor. İtalyan ekibinin bu transfer için kolaylık sağlamaya

hazır olduğu öğrenildi. Beşiktaş önümüzdeki hafta bu transferi tamamlamak istiyor.

BİR LİDER ARIYORLAR

Mina transferinde pürüz çıkarsa Kartal daha önce de gündemine aldığı Jamaal Lascelles için rotayı yeniden adaya çevirecek. Newcastle United'ın sezon sonuna kadar kadroda tutmak istediği 30 yaşındaki oyuncu için Beşiktaşlı yöneticilerin İngiltere'ye gideceği ifade edildi. İngiliz basını da, yaz aylarında kontratı bitecek olan Lascelles'in Beşiktaş ile bir ön anlaşma yapacağı ancak transferin henüz netlik kazanmadığını yazdı.