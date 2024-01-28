Son dakika... Beşiktaş deplasmanda puan alamadı

Son dakika... Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Barrow'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Appindangoye'nin kafa vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı kurtardı.
6. dakikada rakip sahada baskı yapan Manaj, Colley'den topu kaptı. Emrah Başsan ile paslaşan Manaj, ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 1-0
13. dakikada kendi yarı sahasında Rashica'dan topu kapan Manaj, topu savunma arkasında bulunan Barrow'a aktardı. Bir süre topla ilerledikten sonra kaleciyle karşı karşıya kalan Barrow'un vuruşunda Ersin ayaklarıyla meşin yuvarlağı çıkardı.
18. dakikada sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu almak isteyen Salih Uçan, Poungouras'un müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Ardından hakem Ali Şansalan beyaz noktayı gösterdi.
21. dakikada tavsiye üzerine VAR'a giden hakem pozisyonu tekrar izleyerek penaltıyı iptal etti.
35. dakikada sol kanattan topu kaparak ceza sahası içine giren Rashica'nın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
41. dakikada ceza sahası yayının hemen önünde topla buluşan Manaj'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.
47. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan savunma arkasına aktardığı topu alan Manaj, topla ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluştursa da gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.
48. dakikada Ghezzal'ın gönderdiği topu göğsüyle indiren Cenk Tosun, topu kaleye gönderdi. Direkten oyun alanına dönen meşin yuvarlak yine Ghezzal'da kaldı. Onun vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı çıkardı.
54. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Zaynutdinov'un kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı çeldi.
61. dakikada Rashica'nın ceza yayının sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.