Kartal buz kesti

Süper Lig'de kazanmayı unutan Beşiktaş, Sivasspor'a da mağlup oldu ve galibiyet hasretini 3 maça çıkardı: 1-0. 5. dakikada Emrah Başssan'ın sağ kanattan ortasında Appindangoye'nin kafa vuruşunu kaleci Ersin, son anda kornere çeldi. 6'da defansın hatasında ceza sahası dışında topla buluşan Manaj'ın sert vuruşu kaleci Ersin'in kolunun altından ağlara gitti: 1-0. 12'de defanstan atılan uzun pasta Barrow, kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Barrow'un şutunu kaleci Ersin ayakları ile kurtardı. 18'de ceza sahası içine giren Salih, Poungouras tarafından düşürüldü. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu inceleyen Ali Şansalan penaltı kararını iptal etti.

ALİ ŞAŞAL KALESİNDE DEVLEŞTİ

47'de Atılan uzun topa Colley dokuyamayınca Manaj kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Manaj topu filelere gönderse de ofsayt bayrağı kalktı. 48'de Ghezzal'ın uzun topunda Cenk'in vuruşu üst direkte patladı. Dönen topta Ghezzal kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ali Şaşal mutlak golü önledi. 54'te Kullanılan kornerde Zaynutdinov kafayı vurdu. Kaleci Ali Şaşal çizgiden çıkardı. 89'da Rashica'nın ceza sahası dışından sert şutunda top uzak direğin dibinden auta çıktı. Karşılaşma, ev sahibi Sivasspor'un 1-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

KIRMIZI KART GÖRDÜ, ÇILDIRDI

Sivasspor'da faul pozisyonuna sert itirazdan bulunan teknik direktör Bülent Uygun ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Kartın ardından sinirlerine hakim olamayan ve yardımcılarına da bağıran tecrübeli çalıştırıcı bir süre sonra sakinleşti ve tribüne gitti.

ERSİN'DEN BÜYÜK HATA

Mücadelenin 6. dakikasında Omar Colley topla fazla oynadı ve ileriye çıkmak isterken baskı yapan Manaj'a topu kaptırdı. Manaj, Beşiktaş ceza sahasına hareketlendi. Manaj ceza sahasından şutunu çekti ve Zaynutdinov'a çarparak yön değiştirdi. Yavaş giden topa hamle yapan Ersin, meşin yuvarlağı kontrol edemedi ve hatalı bir gol yiyerek tepki topladı.

SANTOS'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, son oynanan ve 0-0 berabere biten Adana Demirspor maçı kadrosundan 4 ismi değiştirdi. Portekizli çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Mert, Tayfur ve Semih yerine Ersin, Ghezzal ve Salih'e 11'de şans verirken, Emrecan'ın yerine Afrikas Kupası'ndan dönen Omar Colley'i sahaya sürdü.

SOĞUĞA RAĞMEN TRİBÜNÜ DOLDURDULAR

Beşiktaş'ın deplasmanda oynadığı Sivasspor maçında siyahbeyazlı taraftarlar, soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Taraftarlar, Sivas 4 Eylül Stadı'nın deplasman tribününün büyük bölümünü doldurdu. Maç öncesi ise Beşiktaş tribünü ısınma esnasında futbolcularına tezahüratlarla destek oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, müsabaka boyunca da tezahüratlarına devam etti.