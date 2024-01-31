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Haberler Beşiktaş ‘Beşiktaş bu oyuna gelmez’

Beşiktaş bu oyuna gelmez’

Ara transferde sessiz kaldığı için sert tepkiler alan Beşiktaş’ta Başkan Arat eleştirilere cevap verdi.

HABER MERKEZİ
‘Beşiktaş bu oyuna gelmez’

Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren ve ara transferde de eksiklere rağmen yalnızca Svensson'a imza attıran Beşiktaş'ta taraftardan gelen sert tepkiler üzerine Başkan Hasan Arat sessizliğini bozdu. Önceliğinin transfer olduğunu söyleyen Arat, "Perşembe günü Avrupa'da transfer bitiyor ve sonra bir hafta boyunca Türkiye'nin şansı var. Bizim zaten bitirmeye yakın olduğumuz isimler var. Sessizliğim sanki söz verip de yapamamış, o yüzden susuyormuş gibi bir düşünce oluşturuyor olabilir ama bunun öyle olmadığını herkes görecek" dedi.

'KİMSEYİ ALDATMADIM'

Küfür olmadığı müddetçe her türlü eleştiriye açık olduğunu kaydeden Başkan Arat, "Taraftarım beni hicivle eleştirebilir. Ona hiç kızmam. Başımın üstünde yeri var. Ama bu işi profesyonel yapan insanlar sakın beni kendi camiamın önüne atmaya çalışmasın. Beşiktaş camiası bu oyuna zaten gelmez. Şunu çok net söyleyeyim; şu ortamda bir panik havası yaratıp kimse beni menajerlerin kucağına itemez. Hepsi kapıda bekliyor. Ama açık söylüyorum, bu oyuna gelmemiz söz konusu olamaz. Rahmetli Süleyman Seba'nın giderken bir lafı vardı, 'Hayatımda ben hiç kimseyi aldatmadım' diye. Bakın ben hayatımda hiç kimseyi aldatmadım. Vakti gelince de herkes neyin ne olduğunu öğrenecek" ifadelerini kullandı.

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